¿Sabe qué significa el color del jabón lavaplatos que compra? Esta es la guía para elegir el adecuado

El color del detergente revela su fórmula. Conozca qué hace cada tipo y cómo elegir el más conveniente según sus necesidades.

El color del detergente lavaplatos que usted coloca en la cocina no solo responde a una estrategia de mercadeo. Existe detrás una razón funcional y científica.

Las marcas desarrollan fórmulas químicas adaptadas a diferentes necesidades, y el color actúa como un código visual que facilita la elección del producto más adecuado.

Desengrasar, neutralizar olores, proteger la piel o cuidar el ambiente son funciones que se pueden identificar con solo observar el tono del envase. Cada uno indica un propósito distinto.

Leonardo Zombardi, director ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Productos (I+D) de Ypê, indicó que las diferencias en los colores responden a ajustes específicos en las fórmulas. Explicó que estos cambios se crean conforme a las diversas necesidades de los consumidores.

Cómo funciona un jabón lavaplatos

Estos detergentes contienen moléculas anfifílicas con dos extremos. Uno se adhiere al agua y otro a la grasa. Al disolverse, estas moléculas se agrupan en micelas. Las grasas quedan atrapadas en el centro de estas estructuras y se eliminan durante el enjuague.

Esa es la función básica. Sin embargo, la tecnología en estos productos avanzó. Hoy en día, permiten eliminar olores fuertes, cuidar la piel y ofrecer mejores fragancias. Todo esto, sin dejar de lado la eficacia para desengrasar.

El significado de cada color

El color del detergente indica el tipo de fórmula que contiene. Según expertos en desarrollo de productos de la marca brasileña Ypê, los tonos no se eligen al azar. Cada uno representa una adaptación pensada para distintos usos en la cocina.

Rojo, verde y verde claro : representan aromas como manzana, limón y hierba limón. Además del perfume, contienen tecnologías de neutralización de olores intensos , como los de ajo, cebolla o pescado. Esto se logra por compuestos que bloquean las moléculas causantes del mal olor.

: representan aromas como manzana, limón y hierba limón. Además del perfume, contienen tecnologías de , como los de ajo, cebolla o pescado. Esto se logra por compuestos que bloquean las moléculas causantes del mal olor. Amarillo y transparente : son detergentes neutros y clásicos , con alto rendimiento y gran poder desengrasante. Funcionan bien en limpieza profunda de sartenes y ollas.

: son detergentes , con alto rendimiento y gran poder desengrasante. Funcionan bien en limpieza profunda de sartenes y ollas. Blanco o rosado : ofrecen protección para manos sensibles . Su fórmula mantiene la efectividad sin causar resequedad.

: ofrecen . Su fórmula mantiene la efectividad sin causar resequedad. Azul : identifica la versión antibacteriana , capaz de eliminar 99,9% de bacterias como Staphylococcus aureus , Salmonella choleraesuis y Escherichia coli . Es ideal para quienes necesitan una limpieza más estricta.

: identifica la versión , capaz de eliminar 99,9% de bacterias como , y . Es ideal para quienes necesitan una limpieza más estricta. Verde oscuro: suele asociarse a opciones más sostenibles. Estos productos utilizan ingredientes de origen vegetal, reducen el impacto ambiental y conservan un buen desempeño.

Más allá del color

Antes de llegar al supermercado, un jabón lavaplatos atraviesa distintas etapas de desarrollo. En los laboratorios, los equipos de investigación analizan las materias primas más seguras. Posteriormente, seleccionan las opciones con mejor costo-beneficio, para que el producto final sea accesible.

El color también busca generar una experiencia sensorial. Esto incluye la espuma y el perfume. Se trata de aspectos que los consumidores asocian con limpieza y frescura.

Por eso, la próxima vez que usted esté frente a la góndola de este tipo de detergentes, observe el color como una guía de funcionalidad. No todos los productos son iguales y elegir el adecuado puede mejorar la experiencia de limpieza.

