¿Sabe qué significa el color del jabón lavaplatos que compra? Esta es la guía para elegir el adecuado

Descubra qué significa el color del lavaplatos y cómo elegir el mejor para su cocina. Cada tono revela un tipo de fórmula específica para limpieza eficaz

Por O Globo / Brasil / GDA
El color del detergente revela su fórmula. Conozca qué hace cada tipo y cómo elegir el más conveniente según sus necesidades.
El color del detergente revela su fórmula. Conozca qué hace cada tipo y cómo elegir el más conveniente según sus necesidades. (Canva /Canva)







