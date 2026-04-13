Ciencia

¿Sabe qué ocultan los océanos de Costa Rica? Nueva plataforma le permite explorar las profundidades

Esencial COSTA RICA lanzó una herramienta digital gratuita para educar sobre la protección de los océanos y las especies marinas del país

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Por Marianela Arias Vilchez
La plataforma interactiva "Costa Rica Azul" ofrece contenidos pedagógicos sobre ecosistemas marinos en alianza con el MEP para estudiantes, docentes y público en general.
La plataforma interactiva "Costa Rica Azul" ofrece contenidos pedagógicos sobre ecosistemas marinos en alianza con el MEP para estudiantes, docentes y público en general. (Archivo/Jeffrey Zamora R / Jeffrey Zamora R)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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