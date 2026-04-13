¿Sabe qué ocultan los océanos de Costa Rica? Nueva plataforma le permite explorar las profundidades

La plataforma interactiva "Costa Rica Azul" ofrece contenidos pedagógicos sobre ecosistemas marinos en alianza con el MEP para estudiantes, docentes y público en general.

La Marca País esencial COSTA RICA lanzó la plataforma digital “Costa Rica Azul”. Esta herramienta busca acercar a la población al conocimiento de los océanos nacionales. Según un comunicado de prensa oficial, el proyecto pretende fortalecer la educación oceánica mediante contenidos pedagógicos e interactivos.

Puede acceder a este recurso de forma gratuita a través del sitio web oficial de la marca. El Instituto Oceánico Schmidt indica que el 92% del territorio de Costa Rica es mar. La iniciativa promueve la conservación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad que albergan nuestras aguas.

Adriana Acosta, directora de la Marca País, explicó que la plataforma nace por la necesidad de entender el valor de los recursos marinos. Ella señaló que conocer el entorno representa el primer paso para protegerlo. Acosta indicó que buscan llevar este saber a las nuevas generaciones de una manera cercana.

El país alberga alrededor del 3,5% de las especies marinas reportadas en el planeta. El comunicado indica que la herramienta sumerge al usuario en las aguas costarricenses para descubrir diversas especies. El sitio ofrece datos sobre la temperatura, la presión y las zonas específicas donde habitan estos animales.

Además, el sistema incorpora información de interés sobre los arrecifes y los montes submarinos. La plataforma incluye advertencias claras sobre los riesgos de la sobreexplotación pesquera para la biodiversidad marina. Acosta reconoció que la población costarricense suele ignorar que la mayor parte del territorio nacional es oceánica y requiere protección.

El proyecto contó con la coordinación del Ministerio de Educación Pública (MEP). Ambas instituciones trabajaron como aliadas para implementar el recurso en el ámbito educativo nacional.

Alfredo Ortega Cordero, jefe del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del MEP, afirmó que los recursos didácticos guardan concordancia con los programas de estudio de Ciencias y Biología. Él aseguró que esta herramienta fortalecerá la mediación pedagógica dentro de las aulas.

El sitio web se encuentra disponible para estudiantes, docentes y el público en general que desee conectar con los océanos costarricenses.