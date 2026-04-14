Ciencia

Rosa mosqueta: el fruto patagónico que destaca por su calcio, antioxidantes y aporte al sistema inmunológico

Este fruto silvestre crece en la Patagonia y aporta nutrientes clave como calcio y vitamina C, además de múltiples usos en la cocina y el cuidado de la piel

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Por La Nación / Argentina / GDA
La rosa mosqueta es rica en antioxidantes y minerales. Su consumo fortalece defensas y su aceite se usa en cosmética, aunque con evidencia limitada.
La rosa mosqueta es rica en antioxidantes y minerales. Su consumo fortalece defensas y su aceite se usa en cosmética, aunque con evidencia limitada. (Canva stock/gojak de Getty Images/madeleinesteinbach)







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