Rosa mosqueta: el fruto patagónico que destaca por su calcio, antioxidantes y aporte al sistema inmunológico

La rosa mosqueta es rica en antioxidantes y minerales. Su consumo fortalece defensas y su aceite se usa en cosmética, aunque con evidencia limitada.

La rosa mosqueta, conocida como escaramujo, es un fruto silvestre que gana espacio en la alimentación por su valor nutricional. Esta baya de color rojo intenso aporta vitamina C, antioxidantes, calcio y magnesio. Su consumo se asocia con el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Originaria de Europa del Este y del norte de África, la planta llegó a la Patagonia hace casi dos siglos. Se adaptó al clima y hoy crece de forma silvestre. El arbusto alcanza hasta 2 metros de altura y pertenece a la familia de las rosáceas. Su fruto mide entre 1 y 3 cm y presenta forma ovoide.

El sabor del escaramujo resulta dulce con un leve toque ácido. La mermelada es su uso más tradicional. También se emplea en infusiones, mezclas de té y preparaciones gastronómicas. En cocina, se utiliza para salsas agridulces que acompañan carnes.

Propiedades nutricionales destacadas

La pulpa fresca contiene más del 60% de agua y bajo contenido de grasa. Aporta carbohidratos, ácidos grasos y minerales como calcio y magnesio. Un estudio de la Universidad Nacional del Comahue indicó que 100 g de rosa mosqueta seca pueden aportar hasta 543 mg de calcio.

Beneficios asociados al consumo

Efecto antiinflamatorio: Productos derivados de rosa mosqueta muestran efectos antiinflamatorios. Esto se relaciona con compuestos llamados galactolípidos, que influyen en procesos del organismo.

Acción antioxidante: El fruto contiene polifenoles, vitaminas C, E y del complejo B, además de carotenoides. Estos componentes actúan de forma conjunta y aportan propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Refuerzo del sistema inmunológico: El alto contenido de vitamina C favorece las defensas del organismo. También contribuye a la salud de la piel y a la cicatrización de heridas.

Preparación de la mermelada

La mermelada de rosa mosqueta requiere tiempo y cuidado. Primero se lavan los frutos. Luego se hierven entre 30 y 40 minutos hasta ablandarlos. Se tritura la pulpa y se cuela para eliminar semillas y pelillos.

Después se cocina con azúcar a fuego bajo. Se revuelve de forma constante. Para verificar el punto, se coloca una gota en un plato frío. Si espesa y no escurre rápido, está lista. Finalmente, se envasa caliente en frascos esterilizados y se conserva en refrigeración.

Uso en cosmética

El aceite de rosa mosqueta se obtiene de las semillas. Se utiliza en el cuidado de la piel por su contenido de ácidos grasos esenciales y vitaminas antioxidantes. Algunos estudios sugieren efectos regeneradores y cicatrizantes.

Sin embargo, especialistas advierten que la evidencia científica aún es limitada. Se menciona que puede ayudar en cicatrices, aunque no existe confirmación concluyente. También se usa como humectante para sellar la hidratación de la piel.

Producción y desarrollo

En la Patagonia, iniciativas industriales impulsan el aprovechamiento del fruto. Un emprendimiento en Chubut logró procesar la rosa mosqueta sin generar desperdicios. Sus derivados se comercializan en mercados internacionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.