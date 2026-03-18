Ciencia

Reto viral con acetaminofén en Colombia enciende alertas por riesgo letal en jóvenes

Expertos advierten sobre intoxicaciones, daño hepático y posibles consecuencias mortales

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El reto viral del acetaminofén expone a jóvenes a intoxicaciones y daño severo en órganos vitales, con riesgo de muerte.
El reto viral del acetaminofén expone a jóvenes a intoxicaciones y daño severo en órganos vitales, con riesgo de muerte. (Canva stock/Annie and Rowena Ho K. de Getty Images / spaxiax de Getty Images Pro)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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