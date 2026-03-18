Reto viral con acetaminofén en Colombia enciende alertas por riesgo letal en jóvenes

El reto viral del acetaminofén expone a jóvenes a intoxicaciones y daño severo en órganos vitales, con riesgo de muerte.

Un reto viral con acetaminofén circula en redes sociales y genera preocupación en Colombia. Autoridades sanitarias alertan sobre prácticas que ponen en riesgo la vida de jóvenes.

El comportamiento consiste en ingerir grandes cantidades de acetaminofén, un medicamento de venta libre. El objetivo es medir quién resiste más o quién permanece más tiempo hospitalizado. Este tipo de contenido se difunde en plataformas digitales.

El consumo excesivo de este fármaco implica riesgos graves para la salud. Puede causar intoxicaciones severas. También afecta órganos vitales y puede provocar complicaciones mortales.

Especialistas advierten que el uso inadecuado del medicamento puede dañar el hígado y el sistema nervioso. Además, existe riesgo de broncoaspiración. Esta condición ocurre cuando el vómito ingresa a las vías respiratorias y compromete la respiración.

El médico conocido como Dr. Rawdy explicó en redes sociales los efectos de este reto. Indicó que los jóvenes compiten por consumir más acetaminofén en tabletas o jarabes.

El especialista señaló que los síntomas no aparecen de inmediato. En una fase inicial no hay señales evidentes. Luego surgen náuseas, vómito y somnolencia intensa.

Según el médico, esta somnolencia puede llevar a que la persona se duerma sin percibir la gravedad. Durante ese estado, la intoxicación afecta órganos como el hígado y el cerebro. También puede provocar depresión del sistema nervioso.

El riesgo de broncoaspiración aumenta en estos casos. El contenido del estómago puede llegar a los pulmones. Esto genera dificultad respiratoria e incluso la muerte.

El cuerpo cuenta con mecanismos de defensa. Entre ellos están el cierre del esófago, la epiglotis y el reflejo de la tos. Estas funciones evitan que sustancias ingresen a las vías respiratorias.

Sin embargo, estos mecanismos fallan si la persona presenta somnolencia profunda o depresión del sistema nervioso. En ese escenario, el riesgo se incrementa.

Las autoridades de ese país recordaron que el acetaminofén es seguro si se usa de forma adecuada. No obstante, en dosis superiores a las recomendadas puede causar daño hepático severo.

Finalmente, insistieron en la importancia de supervisar el uso de medicamentos en menores de edad. También pidieron evitar su participación en dinámicas virales que promuevan el consumo irresponsable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.