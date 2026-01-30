Ciencia

Resultados científicos desafían modelos actuales sobre la atmósfera de exoplaneta tipo Neptuno

El estudio utilizó observaciones de alta resolución para explicar por qué no se detectan moléculas como vapor de agua en este planeta tipo Neptuno

Por Europa Press
La investigación definió la altitud de las nubes y la metalicidad de GJ 436 b, claves para entender la ausencia de señales moleculares en su atmósfera.
La investigación definió la altitud de las nubes y la metalicidad de GJ 436 b, claves para entender la ausencia de señales moleculares en su atmósfera.







