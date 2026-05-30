Ciencia

Reducir el metano podría tener un efecto inesperado en la capa de ozono, según estudio

Investigación revela que controlar el metano beneficia al clima, pero podría fortalecer el impacto de otros gases que destruyen el ozono

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Por Europa Press
Científicos analizaron distintos escenarios climáticos y detectaron un posible efecto secundario de la reducción acelerada del metano.
Científicos analizaron distintos escenarios climáticos y detectaron un posible efecto secundario de la reducción acelerada del metano. (ChatGPT/Generada con IA)







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