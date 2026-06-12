Ciencia

Red subterránea de hongos alcanza una cifra sorprendente: estudio revela 110 cuatrillones de kilómetros bajo la Tierra

Un estudio publicado en ‘Science’ reveló que la red mundial de hongos subterráneos alcanza 110 cuatrillones de kilómetros y desempeña un papel clave en los ecosistemas y el clima

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Por O Globo / Brasil / GDA
La gigantesca red de hongos bajo la superficie terrestre ayuda a almacenar carbono y distribuir nutrientes, pero enfrenta riesgos por la intervención humana.
La gigantesca red de hongos bajo la superficie terrestre ayuda a almacenar carbono y distribuir nutrientes, pero enfrenta riesgos por la intervención humana. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT /Generada con IA)







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