Ciencia

Recuperan 42 páginas perdidas de un manuscrito temprano del Nuevo Testamento

Un equipo liderado por Garrick Allen recuperó páginas del Codex H con técnicas de imagen multiespectral

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Por Jailine González Gómez
Investigadores recuperaron 42 páginas perdidas del Codex H, manuscrito del siglo VI sobre cartas de San Pablo.
Investigadores recuperaron 42 páginas perdidas del Codex H, manuscrito del siglo VI sobre cartas de San Pablo. (Damianos Kasotakis/Universidad de Glasglow)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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