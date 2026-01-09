Ciencia

Reacción extrema a tinta roja de tatuaje provoca caída total del cabello y pérdida de sudoración en hombre europeo

Un tatuaje con tinta roja provocó alopecia total, anidrosis y vitiligo en un hombre polaco. El caso alerta sobre riesgos inmunológicos asociados a pigmentos de tatuaje

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores alertaron sobre tintas de tatuaje tras un caso que causó pérdida de cabello, vitiligo y daño irreversible en glándulas sudoríparas.
Investigadores alertaron sobre tintas de tatuaje tras un caso que causó pérdida de cabello, vitiligo y daño irreversible en glándulas sudoríparas. (Mateuszczyk, MK, et al./ Clinics and Practice/Mateuszczyk, MK, et al./ Clinics and Practice)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

