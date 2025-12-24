Ciencia

¿Quién inventó las luces de Navidad? Conozca la historia detrás de este adorno

La decoración con luces navideñas comenzó en el siglo XIX y se consolidó tras una exhibición en la Casa Blanca que marcó tendencia en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Las luces navideñas reemplazaron las velas en los árboles de Navidad tras avances eléctricos impulsados por Thomas Edison a finales del siglo XIX.
Las luces navideñas reemplazaron las velas en los árboles de Navidad tras avances eléctricos impulsados por Thomas Edison a finales del siglo XIX. Foto: (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

