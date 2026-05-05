¿Qué tomar en ayunas para apoyar el hígado graso? Seis bebidas y hábitos que influyen en su cuidado

Hábitos y bebidas en ayunas pueden apoyar el hígado. Estas son seis opciones y recomendaciones médicas para su cuidado.

El cuidado del hígado depende de hábitos constantes. La alimentación influye de forma directa. Algunas bebidas en ayunas pueden apoyar su funcionamiento. Factores como obesidad, infecciones y consumo de alcohol afectan este órgano, según la Clínica Mayo.

El hígado graso y otros trastornos pueden mostrar señales físicas claras. La Clínica Mayo detalla síntomas como piel y ojos amarillentos. También menciona dolor abdominal e hinchazón. Se suman piernas inflamadas y picor en la piel. La lista incluye orina oscura y heces pálidas. Aparecen fatiga, náuseas y pérdida de apetito. También se reporta tendencia a hematomas.

Las enfermedades hepáticas tienen distintos orígenes. Pueden ser genéticas. También surgen por infecciones víricas. Influyen el envejecimiento, la obesidad y el alcohol. Sin atención, estas condiciones avanzan a complicaciones graves.

El hígado tiene capacidad de regeneración celular. Puede reparar tejidos dañados. Este proceso requiere cambios sostenidos en la rutina diaria.

Hábitos básicos para proteger el hígado

El estilo de vida marca la diferencia. Las recomendaciones incluyen mantener un peso adecuado. También seguir una dieta equilibrada. La actividad física regular es clave. Se debe evitar sustancias químicas nocivas. Es necesario limitar el alcohol y evitar drogas ilegales.

Bebidas en ayunas que pueden apoyar la función hepática

El consumo de agua resulta esencial. La hidratación ayuda al hígado a filtrar sustancias. Se sugiere entre ocho y diez vasos diarios. La cantidad varía según cada persona.

Los tés naturales ofrecen compuestos asociados al bienestar hepático. El té de limón con jengibre se vincula con menor riesgo de enfermedad. El té de menta se relaciona con la digestión. El té verde aporta antioxidantes y se asocia con reducción de lípidos.

El zumo de pomelo contiene naringina y naringenina. Estos compuestos son antioxidantes. Se recomienda no superar seis onzas al día. Puede existir interacción con medicamentos.

El consumo de agua de cúrcuma se asocia con menor inflamación. Estudios sugieren entre uno y tres gramos diarios de raíz seca. Se utiliza en agua caliente. El periodo máximo recomendado es de tres meses.

El agua de limón aporta vitamina C. También contiene antioxidantes. Se sugiere mezclar entre cuatro y seis cucharadas de zumo en agua al día.

El agua de jengibre se relaciona con apoyo digestivo. También con reducción de inflamación. La ingesta debe ser menor a cuatro gramos diarios.

Precauciones antes de cambiar la dieta

La incorporación de estas bebidas naturales requiere cuidado. Algunas personas pueden presentar efectos adversos. También pueden existir interacciones con medicamentos. La evidencia disponible se basa en adultos. No se recomienda su uso en menores.

Se aconseja consultar con profesionales de salud antes de realizar cambios importantes en la alimentación o el estilo de vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.