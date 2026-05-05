Ciencia

¿Qué tomar en ayunas para apoyar el hígado graso? Seis bebidas y hábitos que influyen en su cuidado

Especialistas detallan bebidas y cambios en el estilo de vida que influyen en la función hepática y ayudan a su cuidado diario

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Hábitos y bebidas en ayunas pueden apoyar el hígado. Estas son seis opciones y recomendaciones médicas para su cuidado.
Hábitos y bebidas en ayunas pueden apoyar el hígado. Estas son seis opciones y recomendaciones médicas para su cuidado. (Canva stock/Prostock-Studio de Getty Images/dulezidar de Getty Images Pro)







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