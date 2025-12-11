Ciencia

¿Qué tan monógamos son los humanos frente a otros animales? Un estudio lo revela

Estudio genético ubica a los humanos entre los animales más monógamos. Investigadores analizaron 7.000 años de historia y compararon 34 especies

Por O Globo / Brasil / GDA
Humanos ocupan el séptimo lugar entre las especies más monógamas, con un 66% de hermanos completos, según estudio de Cambridge.
Humanos ocupan el séptimo lugar entre las especies más monógamas, con un 66% de hermanos completos, según estudio de Cambridge. ( Canva /Canva)







