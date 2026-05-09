Qué tabla de cortar conviene usar en la cocina: madera, plástico o metal

Las tablas de madera ganan terreno frente al plástico y el metal por su resistencia natural a bacterias y su menor desgaste.

Elegir una tabla para cortar alimentos parece una decisión simple. Sin embargo, el material influye en la higiene, la durabilidad y hasta en el estado de los cuchillos. El chef español Jordi Cruz explicó las ventajas y desventajas de las tablas de plástico, metal y madera en un video publicado en Instagram.

El cocinero señaló que el debate gira alrededor de la seguridad alimentaria y la acumulación de bacterias. Según indicó, cada material tiene características distintas que afectan el uso diario en la cocina.

Las tablas de plástico destacan por su bajo costo y facilidad de limpieza. No obstante, el chef advirtió sobre un problema frecuente. Los cortes del cuchillo dejan pequeñas marcas donde se acumulan residuos y bacterias.

Cruz explicó que esas ranuras dificultan la limpieza completa de la superficie. Con el uso constante, la situación empeora y aumenta el desgaste del material.

Las tablas de metal, fabricadas en acero inoxidable o titanio, ofrecen una superficie resistente y sin porosidad. Esa característica reduce la acumulación de residuos.

A pesar de eso, el chef señaló un inconveniente importante. El contacto continuo entre el cuchillo y el metal acelera la pérdida de filo de la hoja. Eso obliga a realizar mantenimiento más frecuente a los utensilios.

La opción que recibió mejor valoración fue la madera. Aunque muchas personas dudan de este material por su apariencia porosa, Cruz afirmó que posee propiedades antibacterianas y antimicrobianas naturales.

Según explicó, las bacterias quedan atrapadas entre las fibras de la madera y no logran desarrollarse con facilidad. Con el tiempo, terminan muriendo dentro de la superficie.

El chef indicó que una tabla de madera puede ofrecer condiciones de higiene similares o incluso superiores a otros materiales, siempre que reciba el cuidado adecuado.

Para conservar sus propiedades, recomendó utilizar jabón suave durante el lavado. También aconsejó secar bien la tabla después de cada uso para evitar humedad acumulada.

Además, sugirió aplicar ocasionalmente un poco de aceite mineral. Ese mantenimiento ayuda a prevenir grietas y prolonga la vida útil de la madera.

La madera continúa como una de las opciones más utilizadas en cocina gracias a su resistencia y comportamiento frente a las bacterias. Sin embargo, el rendimiento de cualquier tabla depende del uso y del cuidado diario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.