Ciencia

Qué tabla de cortar conviene usar en la cocina: madera, plástico o metal

El reconocido chef comparó tablas de plástico, metal y madera y explicó cuál material favorece más la higiene en la cocina

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Las tablas de madera ganan terreno frente al plástico y el metal por su resistencia natural a bacterias y su menor desgaste.
Las tablas de madera ganan terreno frente al plástico y el metal por su resistencia natural a bacterias y su menor desgaste. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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