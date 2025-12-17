Ciencia

Qué significa que el sistema de alertas de la ONU vigile de cerca al cometa 3I/ATLAS

El sistema de alertas de la ONU dio seguimiento al cometa interestelar 3I/ATLAS como parte de una campaña científica global para mejorar la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra

Por Silvia Ureña Corrales
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra. Pasará el 19 de diciembre sin representar peligro, pero no será visible sin telescopio.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra. Pasará el 19 de diciembre sin representar peligro, pero no será visible sin telescopio.







Silvia Ureña Corrales

