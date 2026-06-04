Ciencia

Qué significa caminar mirando al piso, según una experta en comunicación e imagen

La dirección de la mirada al caminar transmite mensajes sobre el estado emocional y la confianza, según especialistas en conducta e imagen

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Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos analizan qué significa caminar observando el suelo y por qué este hábito puede influir en la imagen personal y profesional.
Expertos analizan qué significa caminar observando el suelo y por qué este hábito puede influir en la imagen personal y profesional. (ChatGPT/Generada con IA)







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