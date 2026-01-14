Ciencia

¿Qué pasó con el objeto espacial soviético que impactó contra la Tierra tras 53 años fuera de control?

La cápsula, diseñada para resistir el infierno de Venus, reingresó sin control y terminó en el océano Índico tras medio siglo alrededor del planeta

Por Jailine González Gómez
El módulo de descenso soviético Cosmos 482, lanzado en 1972 hacia Venus y atrapado en la órbita terrestre, podría reingresar a la atmósfera entre el 8 y el 11 de mayo, generando un fenómeno brillante en el cielo, similar a un meteoro, según la Sociedad Astronómica del Caribe. Imagen ilustrativa.
Una nave soviética lanzada en 1972 falló en su misión a Venus y cayó a la Tierra en mayo del 2025, cerrando un episodio de la carrera espacial. (Sociedad Astronómica del Caribe/SAC)







