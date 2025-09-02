Ciencia

¿Qué pasa con un avión si el piloto se enferma en pleno vuelo? Caso real revela un dato que pocos conocen

El vuelo 389 de Delta Air Lines tardó más de 24 horas en llegar a Shanghái tras una emergencia médica en cabina que obligó a desviar el avión y cambiar de piloto

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un piloto de Delta se enfermó en pleno vuelo a China. ¿Qué protocolos activan las aerolíneas cuando un aviador no puede continuar?
Un piloto de Delta se enfermó en pleno vuelo a China. ¿Qué protocolos activan las aerolíneas cuando un aviador no puede continuar? (Canva/Canva)







El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

