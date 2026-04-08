Ciencia

¿Qué hacen una pluma y un martillo en la Luna? La historia detrás del experimento del Apolo 15

Una demostración en la Luna evidenció que sin atmósfera todos los objetos caen igual, sin importar su peso

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Apollo 15 probó en la Luna que la gravedad actúa igual sobre todos los cuerpos cuando no hay resistencia del aire.
Apollo 15 probó en la Luna que la gravedad actúa igual sobre todos los cuerpos cuando no hay resistencia del aire. (NASA/NASA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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