¿Qué está en juego? Científicos perforan la zona más frágil del glaciar Thwaites en la Antártida

Investigadores estudian el derretimiento del glaciar Thwaites desde su base para mejorar las proyecciones del aumento del nivel del mar.

Científicos internacionales avanzan en una misión inédita para perforar el sector más vulnerable del glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental. El objetivo consiste en entender cómo el océano derrite la base de esta enorme masa de hielo. Los resultados podrían redefinir las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar a escala global.

Durante los próximos días, los investigadores acceden a una de las regiones más inaccesibles y menos estudiadas del glaciar. Thwaites tiene un tamaño similar al de Gran Bretaña y figura entre los glaciares más inestables del planeta. Por su impacto potencial, la comunidad científica lo identifica como un elemento clave del sistema climático mundial.

Las investigaciones disponibles señalan que un colapso aislado del glaciar Thwaites podría provocar un aumento de hasta 65 centímetros en el nivel medio del mar. Este escenario bastaría para inundar comunidades costeras enteras. El riesgo se incrementa porque el glaciar actúa como una barrera natural. Su ruptura podría acelerar la pérdida de hielo de toda la capa de hielo de la Antártida Occidental, con una subida del mar de entre uno y dos metros.

Lo que ocurre bajo el hielo

A pesar de su relevancia, los procesos que explican el derretimiento del glaciar desde abajo siguen poco claros. Para reducir esa incertidumbre, científicos del British Antarctic Survey (BAS) iniciaron una perforación sin precedentes cerca de la línea de anclaje, el punto donde el hielo deja de apoyarse en el suelo y comienza a flotar sobre el océano.

La técnica emplea agua caliente para atravesar hasta 1.000 metros de hielo. Este método permite observar la interacción directa entre el agua oceánica más cálida y la base del glaciar, una zona crítica para su estabilidad.

La expedición también integra al Instituto Coreano de Investigación Polar (KOPRI). El equipo partió desde Nueva Zelanda a bordo del buque RV Araon y tardó tres semanas en llegar al área de estudio. Antes de avanzar sobre el hielo, un vehículo operado a distancia detectó grietas ocultas. Tras definir un sitio seguro, los científicos trasladaron equipos en helicóptero mediante más de 40 vuelos a lo largo de 29 kilómetros.

Una carrera contra el tiempo

El equipo dispone de dos semanas para completar la perforación e instalar los instrumentos. El sistema del BAS bombea agua a unos 90 °C bajo alta presión y crea un orificio de cerca de 30 centímetros de ancho. Las condiciones extremas provocan que el agujero se congele de nuevo en uno o dos días, lo que obliga a repetir el proceso.

Los instrumentos medirán temperatura y corrientes oceánicas bajo la plataforma de hielo. También permitirán recolectar muestras de sedimentos y agua. Estos datos ayudarán a reconstruir el comportamiento pasado y actual del glaciar y a estimar con mayor precisión la velocidad del aumento del nivel del mar.

Los científicos consideran que, pese a los riesgos logísticos, la información obtenida resulta esencial. Millones de personas viven en zonas costeras que dependen de la estabilidad del glaciar Thwaites. Contar con datos más precisos puede facilitar la planificación y la adaptación ante escenarios de cambio climático.

