Qué es lo que cuelga de la panza de los gatos

La llamada bolsa primordial es una característica natural de los gatos. Protege órganos, mejora la movilidad y no necesariamente está relacionada con el exceso de peso.

Es común observar que a muchos gatos les cuelga una porción de piel debajo del abdomen. Esta característica suele asociarse erróneamente con sobrepeso o flacidez, pero se trata de una parte completamente natural de su anatomía, conocida como bolsa primordial.

Esta estructura, presente sobre todo en gatos adultos y en ciertas razas, no tiene relación con la obesidad.

Según explicó el veterinario y comunicador Pancho Cavero, se trata de un rasgo heredado de los ancestros silvestres de estos felinos. Esta piel suelta forma parte de un diseño evolutivo que aún cumple funciones útiles.

¿Cuál es la función de la bolsa primordial?

Aunque su utilidad no resulta evidente para los tutores de gatos, esta estructura ofrece beneficios clave para el animal:

Protección : resguarda los órganos vitales del gato, especialmente durante peleas o juegos bruscos.

: resguarda los órganos vitales del gato, especialmente durante peleas o juegos bruscos. Movilidad : brinda mayor flexibilidad, permitiendo estiramientos más amplios al correr o saltar.

: brinda mayor flexibilidad, permitiendo estiramientos más amplios al correr o saltar. Energía: sirve como una reserva leve de grasa en caso de necesidad energética.

Este colgajo, visible cuando el gato camina o salta, no representa un problema de salud si mantiene un aspecto blando y no genera molestias.

Es parte de la fisiología del animal y ha estado presente durante siglos como parte del proceso de evolución de la especie.

¿Cuándo se debe acudir al veterinario?

El veterinario Pancho Cavero advirtió que los tutores deben estar atentos a ciertos cambios en la bolsa primordial.

Aunque es normal que esta piel se mueva al caminar, podría ser motivo de consulta si:

Se inflama o endurece.

o endurece. El gato muestra dolor o sensibilidad en la zona.

o sensibilidad en la zona. El animal se lame constantemente esa parte del cuerpo.

esa parte del cuerpo. Se incrementa repentinamente su tamaño o cambia de forma.

En ausencia de estos signos, y si el gato se muestra activo y con peso saludable, no hay razón para preocuparse.

La bolsa primordial es parte de su cuerpo y no requiere tratamiento ni intervención.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.