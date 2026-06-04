Ciencia

Qué es lo que cuelga de la panza de los gatos

La piel que cuelga bajo el abdomen de muchos gatos suele confundirse con grasa, pero tiene un origen evolutivo y funciones específicas

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Por La Nación / Argentina / GDA
La llamada bolsa primordial es una característica natural de los gatos. Protege órganos, mejora la movilidad y no necesariamente está relacionada con el exceso de peso.
La llamada bolsa primordial es una característica natural de los gatos. Protege órganos, mejora la movilidad y no necesariamente está relacionada con el exceso de peso. (ChatGPT/Generada con IA)







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