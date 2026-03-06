Ciencia

¿Qué es la Isla Nula? Se encuentra en la coordenada 0,0 de la Tierra

La intersección exacta entre el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador está en el océano Atlántico

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
El cruce entre el Ecuador y Greenwich no tiene tierra firme, pero sirve como base para una isla ficticia clave en los sistemas de mapas.
El cruce entre el Ecuador y Greenwich no tiene tierra firme, pero sirve como base para una isla ficticia clave en los sistemas de mapas. (Google Maps/Captura)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

