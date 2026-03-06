¿Qué es la Isla Nula? Se encuentra en la coordenada 0,0 de la Tierra

El cruce entre el Ecuador y Greenwich no tiene tierra firme, pero sirve como base para una isla ficticia clave en los sistemas de mapas.

Las coordenadas geográficas sirven para ubicar cualquier punto sobre la superficie terrestre mediante dos medidas: latitud y longitud.

Esta estructura de localización se originó para estandarizar la navegación y resolver conflictos sobre cuál debía ser el meridiano principal del planeta.

La necesidad de unificar criterios llevó a que, en 1884, 25 países participaran en la Conferencia Internacional del Meridiano.

Allí se acordó que el meridiano cero pasaría por el Real Observatorio de Greenwich, en Londres.

También se definió la línea del Ecuador, basada en la posición del Sol al mediodía durante los equinoccios de marzo y setiembre.

El cruce de estas dos líneas crea el punto 0,0 de la Tierra, conocido como el punto cero.

Este lugar se encuentra en el Golfo de Guinea, cerca de la costa occidental de África, en aguas del océano Atlántico tropical.

Aunque esta ubicación representa el punto inicial del sistema de coordenadas geográficas, no existe ninguna isla natural, monumento ni territorio visible.

Lo único presente en esa zona es la boya meteorológica Estación 13010 - Soul, parte del sistema de observación marina PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Atlantic).

Esta estación recopila información sobre variables como temperatura, humedad y velocidad del viento, útil para estudios climáticos en el Golfo de Guinea.

A pesar de su inexistencia física, el punto 0,0 ha sido objeto de numerosas teorías y malentendidos en internet. En plataformas como Reddit o Google Earth, usuarios han compartido imágenes de estructuras flotantes o sombras en el agua que provocaron rumores sobre la presencia de una base militar secreta en ese lugar.

Sin embargo, especialistas explican que esas marcas provienen de artefactos digitales, errores de satélite o interpretaciones equivocadas de datos cartográficos.

Una isla ficticia para un error frecuente

Pese a la falta de elementos físicos, el punto 0,0 ha ganado notoriedad por una creación digital. Geógrafos voluntarios del proyecto Natural Earth incorporaron en sistemas de mapas una isla imaginaria en esa coordenada. Se la conoce como Isla Nula (Null Island).

Este pequeño espacio simbólico, de apenas 0,93 m², no tiene existencia real, pero cumple una función importante en los sistemas de información geográfica (GIS). Cuando ocurre un error en el proceso de geocodificación, muchos sistemas asignan automáticamente esa ubicación como destino del fallo.

La Isla Nula también ha sido mencionada como destino de coordenadas mal configuradas en bases de datos oficiales. Algunas agencias gubernamentales han encontrado registros de pasaportes, embarcaciones o instalaciones públicas asignadas erróneamente a esta ubicación, lo que demuestra su utilidad como punto de advertencia en sistemas globales de información.

Más que un error: un ícono digital

En la cultura digital, la Isla Nula ha cobrado vida propia. Programadores, diseñadores y entusiastas de los datos han creado banderas, sellos y hasta una historia ficticia del lugar. Existen incluso camisetas y productos inspirados en esta isla, que se ha convertido en un símbolo de los errores geográficos y la creatividad en el mundo de los datos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.