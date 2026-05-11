Ciencia

¿Problemas de concentración? Su intestino podría estar involucrado

Investigadores encontraron una relación entre niebla mental, sobrecrecimiento bacteriano intestinal y acidosis láctica en pacientes sin cirugía intestinal

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Por Jailine González Gómez
Un estudio encontró más casos de niebla mental y acidosis láctica en pacientes con gases y distensión que consumían probióticos.
Un estudio encontró más casos de niebla mental y acidosis láctica en pacientes con gases y distensión que consumían probióticos. (Canva stock/nortonrsx de Getty Images/Zay Nyi Nyi de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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