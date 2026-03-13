Primeros síntomas de insuficiencia renal: señales silenciosas que usted no debe ignorar

Fatiga, cambios en la orina o hinchazón pueden alertar sobre enfermedad renal. Expertos explican síntomas tempranos y medidas de prevención.

La insuficiencia renal es una enfermedad que puede avanzar sin síntomas claros durante años. Cuando aparecen las primeras señales, el daño en los riñones incluso puede ser irreversible. Por esa razón, especialistas en salud recomiendan conocer los síntomas tempranos y acudir al médico ante cualquier sospecha.

Gran parte de la población desconoce las patologías secundarias asociadas a la enfermedad renal. Sin embargo, muchas complicaciones pueden prevenirse con detección temprana y hábitos de vida saludables.

Expertos advierten que la enfermedad renal suele desarrollarse de forma silenciosa. Las manifestaciones clínicas aparecen cuando el deterioro del órgano ya es significativo en algunos pacientes.

Comprender cómo se originan los problemas renales permite identificar molestias a tiempo. Esta información también ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con afecciones renales.

¿Qué función cumplen los riñones?

El cuerpo humano necesita al menos un riñón sano para funcionar correctamente. Cuando una persona tiene ambos órganos en buen estado, el organismo logra controlar la presión arterial y mantener los huesos saludables.

La principal tarea de los riñones consiste en filtrar los residuos presentes en la sangre. Si los riñones no trabajan de manera adecuada, el organismo pierde la capacidad de eliminar esas sustancias. Esta situación puede provocar una falla renal.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los signos de la enfermedad renal crónica aparecen con el paso del tiempo. El daño renal suele avanzar lentamente.

Síntomas que pueden alertar sobre un problema renal

Los síntomas pueden variar entre una persona y otra. Algunos pacientes experimentan varias señales al mismo tiempo.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:

Náuseas o vómitos .

. Fatiga y debilidad .

. Problemas de sueño .

. Cambios en la producción de orina .

. Espasmos musculares o calambres .

. Hinchazón en pies y tobillos .

. Presión arterial alta.

La OPS aclara que estos síntomas no siempre son específicos. En algunos casos también pueden relacionarse con otras enfermedades.

La organización estadounidense American Kidney Fund señala que la única forma de confirmar una enfermedad renal es mediante exámenes médicos.

La entidad recomienda realizar pruebas especialmente cuando una persona presenta diabetes, presión arterial alta o antecedentes familiares de enfermedad renal.

Medidas para prevenir problemas en los riñones

La OPS indica que la enfermedad renal crónica no tiene cura. Sin embargo, el tratamiento busca controlar síntomas, reducir complicaciones y retrasar la progresión del daño.

Entre las principales recomendaciones del American Kidney Fund destaca el control del sodio en la alimentación.

Los especialistas sugieren reducir el consumo de sal. También aconsejan sustituirla por hierbas frescas, especias o cítricos. Los vegetales frescos representan una opción más saludable que los productos enlatados.

En caso de consumir vegetales empacados, los expertos recomiendan enjuagarlos con agua para disminuir el contenido de sodio.

La lectura de etiquetas también resulta clave. Los productos etiquetados como low-sodium pueden ayudar a disminuir el consumo de sal. Sin embargo, se debe verificar que estos alimentos no sustituyan el sodio por potasio, un mineral que requiere control cuando existe enfermedad renal.

Otra medida preventiva consiste en reducir el azúcar añadido en la dieta. Según la organización, este tipo de alimentación ayuda a prevenir enfermedades cardiacas, controlar la diabetes y mantener un peso saludable.

Los especialistas también advierten sobre el consumo de tabaco y alcohol. Ambos hábitos pueden elevar la presión arterial y afectar los riñones.

El tabaquismo deteriora los vasos sanguíneos con el paso del tiempo. El consumo excesivo de alcohol también puede aumentar la presión arterial. Estas condiciones incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad renal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.