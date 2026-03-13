Ciencia

Primeros síntomas de insuficiencia renal: señales silenciosas que usted no debe ignorar

Conozca cuáles son las primeras señales de alerta y las recomendaciones de expertos para prevenir el daño en los riñones

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Fatiga, cambios en la orina o hinchazón pueden alertar sobre enfermedad renal. Expertos explican síntomas tempranos y medidas de prevención.
Fatiga, cambios en la orina o hinchazón pueden alertar sobre enfermedad renal. Expertos explican síntomas tempranos y medidas de prevención. (Canva stock /Staras de Getty Images / Sasirin pamai's Images)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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