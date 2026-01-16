¿Por qué usar vinagre al cocinar lentejas? El detalle que cambia por completo los beneficios de este alimento

El vinagre y la vitamina C favorecen el aprovechamiento del hierro de las lentejas y ayudan a mantener estables los niveles de glucosa.

Las lentejas figuran entre los alimentos más consumidos en la cocina latinoamericana por su sabor, su versatilidad y su aporte nutricional. Este grano aporta hierro, un mineral esencial para la energía y el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, su aprovechamiento no siempre resulta óptimo.

Especialistas en nutrición explican que el hierro de las legumbres se absorbe en menor proporción que el de otros alimentos. Por esa razón, recomiendan aplicar ajustes simples durante la cocción para facilitar su asimilación sin alterar la receta tradicional.

Uno de esos ajustes consiste en agregar vinagre a la olla. Este ingrediente modifica ligeramente el medio de cocción y permite que el hierro permanezca en una forma más accesible para el organismo. De esta manera, el cuerpo logra aprovechar mejor el mineral presente en las lentejas.

El efecto del vinagre se potencia cuando se combina con vitamina C. Los nutricionistas sugieren incorporar ingredientes ricos en este nutriente como tomate, pimiento o un toque de jugo de naranja integrado al platillo. Esta combinación favorece aún más la absorción del hierro.

Además de mejorar el perfil nutricional, el vinagre contribuye a la descomposición de antinutrientes presentes en las legumbres, como el ácido fítico y el ácido oxálico. Estas sustancias dificultan la absorción de minerales clave, entre ellos el hierro.

Este método también genera un impacto en el control del azúcar en sangre. Las lentejas poseen un índice glucémico bajo. Al optimizar su digestión y el uso de sus nutrientes, el organismo mantiene respuestas más estables frente a la glucosa. Este aspecto resulta relevante para personas con diabetes o para quienes buscan regular sus niveles de azúcar.

En la práctica, basta con añadir una pequeña cantidad de vinagre durante la cocción y acompañar el platillo con un ingrediente rico en vitamina C. Un tomate picado o unos trozos de pimiento resultan suficientes para mejorar el guiso sin modificar su preparación habitual.

Este recurso culinario, respaldado por especialistas, permite potenciar la absorción de hierro, optimizar nutrientes esenciales y reforzar los beneficios de un alimento básico en muchas mesas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.