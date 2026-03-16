Ciencia

Por qué su esguince de tobillo nunca sana: el error en la rehabilitación que pasa factura

La falta de fortalecimiento muscular tras una torcedura aumenta el riesgo de sufrir artrosis prematura y lesiones repetitivas en la articulación

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Por Europa Press
Especialista advierte que el abandono temprano de la terapia física debilita el tobillo. El uso de tobilleras podría empeorar la situación muscular.
Especialista advierte que el abandono temprano de la terapia física debilita el tobillo. El uso de tobilleras podría empeorar la situación muscular. (Canva stocks/Kindel Media de Pexels / Kindel Media de Pexels)







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