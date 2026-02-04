Ciencia

¿Por qué su celular casi nunca aparece en sus sueños?

El uso intensivo del teléfono contrasta con su escasa presencia en el mundo onírico. Investigaciones en psicología y neurociencia explican esta aparente contradicción

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigaciones en sueños revelan que el celular carece de peso emocional suficiente para aparecer con frecuencia durante el descanso nocturno.
Investigaciones en sueños revelan que el celular carece de peso emocional suficiente para aparecer con frecuencia durante el descanso nocturno. (Canva/Canva)







