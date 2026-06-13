Ciencia

Por qué se forman los arcoíris: qué es y cómo se produce el fenómeno

La interacción entre la luz solar y las gotas de agua genera uno de los fenómenos ópticos más llamativos de la atmósfera

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Por La Nación / Argentina / GDA
Los arcoíris nacen por la refracción y reflexión de la luz en gotas de agua. Su forma real y sus colores tienen una explicación científica.
Los arcoíris nacen por la refracción y reflexión de la luz en gotas de agua. Su forma real y sus colores tienen una explicación científica. (ChatGPT/Generada con IA)







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