Ciencia

¿Por qué salen canas en los 20 o 30? Estas son las causas que explican su aparición temprana

Las canas en los 20 o 30 no siempre se relacionan con la edad. Factores como la genética y el estrés influyen más de lo que muchos imaginan

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La genética y el estrés figuran entre las principales causas de canas antes de los 30 años.
La genética y el estrés figuran entre las principales causas de canas antes de los 30 años. (Canva /Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcanascabello
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.