¿Por qué salen canas en los 20 o 30? Estas son las causas que explican su aparición temprana

La genética y el estrés figuran entre las principales causas de canas antes de los 30 años.

Las canas en los 20 o 30 no siempre se relacionan con la edad. Su aparición responde a un proceso biológico ligado a la producción de melanina. Factores como la genética, el estrés y los cambios fisiológicos influyen en este fenómeno que cada vez genera más interés.

Durante años, las canas se asociaron de forma exclusiva con el envejecimiento. Sin embargo, especialistas y organismos como la American Academy of Dermatology señalan que el momento en que aparecen depende de múltiples variables.

La melanina es el pigmento responsable del color del cabello. Cuando su producción disminuye o se detiene, el cabello pierde color de forma progresiva. Este cambio no ocurre de manera repentina. Inicia con hebras aisladas que se vuelven más visibles con el tiempo.

¿Qué causa las canas en los 20 o 30?

Las canas aparecen cuando los melanocitos, células encargadas de producir melanina en el folículo capilar, reducen su actividad o dejan de funcionar. Diversos factores inciden en este proceso.

Genética: Es el factor más determinante. Si los padres o abuelos presentaron canas prematuras , existe mayor probabilidad de que ocurra en edades similares.

, existe mayor probabilidad de que ocurra en edades similares. Estrés: Investigaciones vinculadas con instituciones como Harvard Medical School analizaron la relación entre el estrés y el impacto en las células madre responsables del pigmento.

Deficiencias nutricionales: Niveles bajos de vitamina B12, hierro o cobre afectan la pigmentación del cabello.

afectan la pigmentación del cabello. Factores hormonales: Cambios hormonales alteran el funcionamiento del folículo capilar.

alteran el funcionamiento del folículo capilar. Estrés oxidativo: La oxidación celular acelera la pérdida de melanina.

¿Qué revelan las canas sobre el cabello?

La presencia de canas a edad temprana no indica un problema de salud en la mayoría de los casos. Suele formar parte de la programación genética del cuerpo. El cabello continúa su crecimiento normal, pero sin pigmento.

En términos estructurales, las canas pueden presentar una textura distinta. Algunas resultan más resistentes. También reflejan la luz de manera diferente. Esto las hace más visibles frente al cabello pigmentado.

El fenómeno también adquirió relevancia desde la perspectiva estética. La conversación pública amplió su enfoque hacia temas de identidad, estilo y cambios naturales del cuerpo.

¿Se pueden prevenir las canas en los 20 o 30?

No existe un método comprobado que revierta la pérdida de melanina una vez que ocurre. No obstante, ciertos hábitos favorecen la salud capilar:

Mantener una alimentación equilibrada ayuda a cubrir requerimientos nutricionales.

ayuda a cubrir requerimientos nutricionales. Reducir niveles elevados de estrés contribuye al bienestar general.

contribuye al bienestar general. Evitar daños excesivos por calor o químicos protege la fibra capilar.

protege la fibra capilar. Priorizar el cuidado del cuero cabelludo fortalece el entorno donde crece el cabello.

Las canas en los 20 o 30 responden a un proceso biológico individual. La genética figura como el principal factor. Su aparición varía entre personas y no sigue una regla universal.

