Por qué recomiendan licuar cáscaras de zanahoria con bicarbonato para la limpieza del hogar

La combinación de cáscaras de zanahoria licuadas y bicarbonato destaca como alternativa sustentable para limpiezas ligeras en la cocina y el hogar.

Una mezcla casera a base de cáscaras de zanahoria y bicarbonato de sodio despertó interés como alternativa económica y ecológica para la limpieza del hogar. La preparación aprovecha residuos orgánicos y reduce el uso de productos industriales agresivos, según prácticas difundidas en redes sociales y guías domésticas.

La recomendación surge por la combinación de propiedades de ambos ingredientes. La cáscara de zanahoria aporta fibra y una textura ligeramente rugosa. El bicarbonato de sodio actúa como neutralizador de olores y agente limpiador suave. Juntos forman una pasta homogénea de fácil aplicación.

Uno de los usos más frecuentes se da en ollas y sartenes. La mezcla permite remover restos de comida y grasa adherida sin rayar las superficies. Funciona como una abrasión leve que ayuda a conservar los utensilios de cocina.

También se utiliza en mesadas y piletas. La pasta ayuda a despegar manchas y a devolver brillo a superficies de acero inoxidable y bachas enlozadas. Su aplicación se orienta a la limpieza cotidiana de la cocina.

Otro beneficio se relaciona con la neutralización de olores. La mezcla se aplica en tablas de cortar de madera o plástico para eliminar residuos y aromas persistentes. También resulta útil en recipientes plásticos, frascos y tuppers.

En azulejos de cocinas y baños, la preparación se usa con esponja para retirar grasa y suciedad ligera. Este uso permite mantener las superficies limpias sin recurrir a limpiadores multiuso industriales.

La preparación requiere lavar bien las zanahorias, pelarlas y licuar las cáscaras. Luego se añade una cucharada de bicarbonato de sodio y un poco de agua. El proceso continúa hasta obtener una pasta firme y uniforme. La mezcla se conserva en la heladera debido a su duración limitada.

Existen precauciones de uso. El bicarbonato puede opacar superficies brillantes como vidrio, acero pulido o cerámicas esmaltadas si se aplica de forma frecuente. Tampoco se recomienda en maderas sin tratar o materiales porosos. En piedras selladas, el contacto continuo puede desgastar la protección.

Para una aplicación segura, se aconseja enjuagar con un trapo húmedo tras la limpieza. También se sugiere probar la mezcla en un área poco visible antes de usarla en toda la superficie. Esta opción no sustituye productos profesionales cuando se requiere desinfección profunda.

La recomendación principal se basa en su bajo costo y enfoque sustentable. El reaprovechamiento de cáscaras reduce residuos orgánicos y promueve prácticas de consumo consciente en el hogar.

