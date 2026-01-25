Ciencia

Por qué recomiendan licuar cáscaras de zanahoria con bicarbonato para la limpieza del hogar

Esta preparación casera aprovecha residuos orgánicos y se utiliza para limpiar ollas, mesadas y eliminar olores sin productos industriales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La combinación de cáscaras de zanahoria licuadas y bicarbonato destaca como alternativa sustentable para limpiezas ligeras en la cocina y el hogar.
La combinación de cáscaras de zanahoria licuadas y bicarbonato destaca como alternativa sustentable para limpiezas ligeras en la cocina y el hogar. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaZanahoriaBicarbonato
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.