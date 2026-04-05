¿Por qué los perros comen césped? Adiestradora explica las razones y qué hacer al respecto

Expertos detallan por qué los perros comen césped y cómo actuar para proteger su bienestar y prevenir problemas.

Esta es una de las preguntas más antiguas del mundo canino. Lucía Scimone, educadora y adiestradora canina argentina, ofrece su perspectiva experta sobre este intrigante comportamiento y qué hacer al respecto.

Deficiencias nutricionales: Una teoría común es que los perros comen césped para llenar deficiencias nutricionales. Scimone lo explica así: “La hierba puede contener ciertos nutrientes o fibra que los perros no obtienen de su dieta regular.

Es importante revisar la calidad del alimento que les estamos dando y, si es necesario, consultar a un veterinario especializado en nutrición canina”. Estas podrían ser las razones:

Instinto primitivo

La educadora canina sugiere que este comportamiento puede tener raíces ancestrales. “Los antepasados de los perros domésticos podían comer plantas para inducir el vómito o eliminar parásitos intestinales. Aunque hoy los perros tienen una dieta más controlada, este instinto primitivo puede persistir”.

Gusto por el sabor

Algunos perros disfrutan del sabor del zacate. “Es posible que su perro encuentre el césped fresco atractivo y lo coma por gusto,” dice Scimone y añade: “Siempre y cuando no tenga efectos negativos en su salud, no hay de qué preocuparse”.

Aburrimiento o estrés

Scimone destaca que el aburrimiento o el estrés también pueden llevar a los perros a comer césped. “Si un perro no recibe suficiente estimulación mental o física, puede desarrollar hábitos como comer hierba. Es crucial asegurarse de que su perro tenga suficiente actividad y juegos para mantenerse entretenido”.

Qué hacer si mi perro come césped

Revisar su alimentación: Si cree que su perro come césped por deficiencias nutricionales, revise su dieta y consulte a un veterinario para asegurarse de que está recibiendo una alimentación equilibrada y adecuada a sus necesidades.

Asegurar la seguridad del césped: Es vital que el pasto que come su perro no esté tratado con pesticidas u otros productos químicos. Controle que las áreas a las que tiene acceso sean seguras y libres de contaminantes.

Incrementar la estimulación: Para perros que comen zacate debido a aburrimiento o estrés, aumente la cantidad de juegos y ejercicios. Actividades como juegos de inteligencia y paseos adicionales pueden ayudar a mantener a su perro ocupado y reducir el comportamiento de comer césped.

Observar su comportamiento: Si su perro come pasto ocasionalmente y no muestra signos de enfermedad, probablemente no sea un problema. Pero si el comportamiento es obsesivo o muestra síntomas de malestar, consulte a un veterinario para una evaluación completa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.