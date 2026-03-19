Ciencia

¿Por qué los pájaros usan colillas de cigarro en sus nidos y qué efectos tiene?

Investigaciones científicas explican cómo las toxinas del tabaco ayudan a reducir parásitos en nidos, aunque generan dudas sobre efectos a futuro

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Por O Globo / Brasil / GDA
Colillas en nidos ayudan a aves a combatir parásitos. Estudios evidencian mejor salud, pero alertan sobre posibles daños genéticos.
Colillas en nidos ayudan a aves a combatir parásitos. Estudios evidencian mejor salud, pero alertan sobre posibles daños genéticos. (Canva Stock/Pixabay / Ramhari Karki de Pexels)







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