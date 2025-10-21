Ciencia

¿Por qué los gatos caben en lugares imposibles? La evolución explica este fenómeno

La flexibilidad de los gatos tiene una explicación evolutiva que les permite entrar en espacios reducidos para protegerse y cazar con eficiencia

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La evolución dotó a los gatos de una anatomía que les permite caber en casi cualquier lugar para sobrevivir y cazar mejor.
La evolución dotó a los gatos de una anatomía que les permite caber en casi cualquier lugar para sobrevivir y cazar mejor.







