¿Por qué los días en la Tierra están durando más? La ciencia revela un cambio ligado al clima

La Tierra gira más lento por cambios climáticos. El nivel del mar influye en la duración del día y genera efectos en sistemas tecnológicos.

La duración de los días en la Tierra aumenta de forma leve pero constante. Un estudio científico señaló que este fenómeno se relaciona con las cambios climáticos y el aumento del nivel del mar.

Aunque la variación no resulta perceptible para las personas, los científicos detectaron que los días se alargan en milisegundos. La investigación se publicó el 10 de marzo en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

El análisis determinó que el incremento del nivel del mar reduce la velocidad de rotación del planeta. Este efecto provoca que la duración promedio de un día sea mayor.

Un cambio medido en milisegundos

Los investigadores calcularon que la duración media del día aumenta en 1,33 milisegundos por siglo. Esta cifra se considera sin precedentes dentro de los registros científicos.

Un día no dura exactamente 24 horas. Su duración varía por factores como la gravedad de la Luna y procesos internos del núcleo terrestre. Por esta razón se utiliza un promedio.

El papel del nivel del mar

El estudio explicó que el aumento del nivel del mar genera una redistribución de masa en el planeta. El agua que antes se concentraba en los polos se desplaza hacia otras zonas.

Este cambio altera la rotación de la Tierra. Cuando la masa se distribuye de forma distinta, el planeta gira más lento.

El fenómeno se compara con el movimiento de una patinadora artística. Cuando extiende los brazos, su giro disminuye. Cuando los acerca al cuerpo, acelera.

Evidencia en millones de años

Para validar el hallazgo, los científicos analizaron fósiles de foraminíferos bentónicos. Estos organismos permitieron reconstruir cambios en el nivel del mar durante 3,6 millones de años.

Con esos datos, calcularon la duración de los días en distintos periodos. Detectaron que solo hace cerca de 2 millones de años ocurrió una variación similar.

Sin embargo, el ritmo actual resultó más acelerado que en cualquier otro momento registrado.

Impacto en sistemas tecnológicos

El aumento en la duración de los días tiene implicaciones técnicas. Uno de los principales efectos se relaciona con los segundos intercalares.

Estos ajustes permiten alinear los relojes atómicos con la rotación de la Tierra. Los relojes atómicos se utilizan en sistemas de navegación, redes informáticas y satélites.

Pequeñas variaciones en el tiempo pueden generar desajustes en estas tecnologías.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.