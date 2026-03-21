Ciencia

¿Por qué los días en la Tierra están durando más? La ciencia revela un cambio ligado al clima

El aumento del nivel del mar desacelera la rotación terrestre y extiende la duración de los días en milisegundos, según estudio científico reciente

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Por O Globo / Brasil / GDA
La Tierra gira más lento por cambios climáticos. El nivel del mar influye en la duración del día y genera efectos en sistemas tecnológicos.
La Tierra gira más lento por cambios climáticos. El nivel del mar influye en la duración del día y genera efectos en sistemas tecnológicos. (NASA/Apollo 17/Wikimedia Commons)







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