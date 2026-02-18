¿Por qué las serpientes pueden pasar meses sin comer? La clave está en la ausencia de una hormona

Investigación analizó 112 reptiles y detectó que 32 especies de cobras carecen de grelina, lo que cambia la comprensión del ayuno animal.

Un estudio publicado este mes en la revista Open Biology de la Royal Society explicó por qué las cobras pueden pasar meses, e incluso hasta un año, sin alimentarse. La investigación identificó la ausencia de la hormona grelina, conocida como hormona del hambre, en estos reptiles.

La grelina regula el apetito, la digestión y el almacenamiento de grasa. Sin embargo, las cobras, así como los camaleones y algunos lagartos, no poseen esta hormona en su organismo. Tampoco cuentan con la enzima responsable de su funcionamiento.

El análisis lo realizaron científicos de la Universidad de Porto, quienes estudiaron los genomas de 112 especies de reptiles. En 32 especies de cobras, la grelina no aparece o presenta deformaciones severas producto de mutaciones genéticas.

Uno de los autores del estudio, Rui Resende Pinto, indicó al portal Science que durante la investigación solo obtuvieron fragmentos pequeños de la secuencia genética asociada a la hormona, lo que confirmó su deterioro o ausencia.

Los resultados también evidenciaron que la enzima MBOAT4, esencial para que la grelina funcione, tampoco está presente en cobras, camaleones y en la agama-de-cabeza-de-sapo.

La falta de esta hormona impide que estos animales experimenten hambre. Además, les permite conservar sus reservas de energía durante más tiempo. Esta condición facilita que permanezcan en un estado de bajo consumo energético por meses o hasta un año entre cada comida.

El hallazgo ofrece nuevas pistas sobre el papel de la grelina en otras especies, incluidos los seres humanos. Esta hormona se descubrió hace menos de 30 años y desde entonces la industria farmacéutica mostró interés en desarrollar tecnologías asociadas a su funcionamiento para innovar en tratamientos contra la pérdida de peso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.