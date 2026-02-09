Ciencia

Por qué las personas más inteligentes tardan más en responder preguntas difíciles, según la ciencia

Un estudio científico reveló que un mayor cociente intelectual se asocia con respuestas más lentas en tareas complejas, pero con menor margen de error

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La ciencia reveló que una mayor inteligencia se asocia con respuestas más lentas en problemas complejos, pero con decisiones más precisas y menos errores.
La ciencia reveló que una mayor inteligencia se asocia con respuestas más lentas en problemas complejos, pero con decisiones más precisas y menos errores. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGinteligenciacociente intelectual
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.