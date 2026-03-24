Ciencia

¿Por qué la mayoría de las personas tiene ojos café? La genética revela el origen de los colores más raros

La ciencia detalla cómo la melanina y varios genes influyen en el color de ojos y por qué los tonos claros son menos frecuentes en el mundo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis genético revela por qué predominan los ojos café y cómo surgen colores poco comunes como el azul, verde o ámbar.
Un análisis genético revela por qué predominan los ojos café y cómo surgen colores poco comunes como el azul, verde o ámbar. (Canva Stock/Mustafa Alkan de Pexels / Stock_Colors de Getty Images Signature)







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