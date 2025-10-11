Ciencia

¿Por qué hay personas que comen mucho y no engordan? La ciencia tiene algunas pistas

Investigadores están estudiando por qué algunas personas son naturalmente muy delgadas y pueden tener dificultades para ganar peso. Las causas de esta delgadez constitucional ofrecen pistas sobre la fisiología del control del peso

Por Ute Eberle / Knowable en Español
En un mundo centrado en la obesidad, sigue habiendo personas que luchan por ganar peso. Las diferencias genéticas influyen en esto. Foto: Shutterstock.com







