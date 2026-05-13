Ciencia

¿Por qué existen playas de arena negra? La ciencia detrás de estos paisajes volcánicos

El origen volcánico y la erosión marina explican la formación de las impactantes playas de arena negra en distintos países

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Por El Universal / México / GDA
La lava, el mar y miles de años de erosión crean playas de arena negra que destacan por su aspecto y valor turístico.
La lava, el mar y miles de años de erosión crean playas de arena negra que destacan por su aspecto y valor turístico. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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