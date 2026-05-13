¿Por qué existen playas de arena negra? La ciencia detrás de estos paisajes volcánicos

La lava, el mar y miles de años de erosión crean playas de arena negra que destacan por su aspecto y valor turístico. (Imagen con fines ilustrativos).

No toda la arena de playa es dorada. Existen costas donde el color de la arena se asemeja a la obsidiana, generando paisajes que parecen de otro planeta.

Este fenómeno tiene una explicación geológica clara y está relacionado con el origen volcánico del terreno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que la arena negra nace cuando la lava entra en contacto con el agua del mar y se enfría de manera rápida.

Ese cambio brusco de temperatura produce la fragmentación del material fundido, lo cual genera partículas de basalto, una roca de color oscuro y gran densidad.

Con el tiempo, las olas y las corrientes marinas erosionan esas piedras hasta convertirlas en polvo fino. Aunque parezca un proceso simple, esta transformación puede tardar miles de años. Por eso, las playas de arena negra están en constante evolución geológica.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) detalló que este tipo de playas solo pueden mantenerse si hay actividad volcánica cercana. Si no ocurren nuevas erupciones, la arena oscura puede desaparecer con el paso del tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.