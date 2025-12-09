Ciencia

¿Por qué este cometa es diferente a todos los demás? Nuevas imágenes del 3I/ATLAS revelan sorpresas

Las imágenes del Hubble y la misión Juice muestran el 3I/ATLAS sin manto de polvo y con dos caudas activas, desafiando lo conocido sobre cometas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre.
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre. (NASA, ESA, STScI/D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometacometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.