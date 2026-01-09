¿Por qué el mar es azul? La ciencia detrás de un color que no siempre es igual

La absorción y dispersión de la luz en el agua determinan el color del mar, que puede cambiar según profundidad y presencia de partículas.

El color azul del mar no proviene del reflejo directo del cielo. Se debe, principalmente, a la forma en que la luz del Sol interactúa con el agua. Este fenómeno físico explica por qué los océanos muestran tonalidades azules y por qué ese color puede variar según las condiciones del entorno.

La luz solar contiene un espectro completo de colores, cada uno con un longitud de onda distinta. Las ondas más largas corresponden a los tonos rojos y anaranjados. Las más cortas se perciben como azules y verdes.

Cuando la luz del Sol incide sobre el mar, el agua absorbe las ondas más largas y dispersa las más cortas. Ese proceso provoca que la luz azul se propague en distintas direcciones y llegue a los ojos. Por esa razón, el mar se percibe azul.

No todo es reflejo

En este proceso intervienen dos fenómenos distintos. Uno es la reflexión, que ocurre cuando la luz rebota en una superficie sin cambiar su composición, como sucede con un espejo. El otro es la dispersión, que aparece cuando la luz atraviesa un medio y se esparce debido a las partículas o a las moléculas que lo componen.

En el mar, ambos fenómenos están presentes. Sin embargo, la dispersión dentro del agua tiene mayor peso en la percepción del color. Las moléculas de H2O dispersan principalmente las ondas azules y absorben otras longitudes de onda. La reflexión se limita a la superficie.

La profundidad sí importa

La profundidad del cuerpo de agua también influye. En un recipiente poco profundo, como un vaso con agua limpia, no se observan tonos azules. La luz llega al fondo, se refleja y retorna con todo el espectro visible.

En el océano, la luz no alcanza el fondo. No existe ese rebote completo. Lo que llega a los ojos es la luz que fue dispersada por el agua misma. Por esa razón, el mar no se ve transparente.

A mayor profundidad, menor cantidad de luz penetra. Esto explica por qué las zonas más profundas presentan un azul más oscuro, ya que dispersan menos luz.

Cuando el mar no es azul

El color del mar no es una regla fija. Las sustancias presentes en el agua pueden modificar los colores que se dispersan. Una alta concentración de algas favorece la dispersión del color verde. Las partículas de tierra generan tonalidades marrones.

Existe incluso un fenómeno natural conocido como marea roja, observado en algunas regiones del mundo como Australia. En estos casos, algas como Karenia brevis pueden darle al mar un aspecto rojizo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.