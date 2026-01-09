Ciencia

¿Por qué el mar es azul? La ciencia detrás de un color que no siempre es igual

La dispersión de la luz solar y la profundidad del océano explican por qué el mar se ve azul y por qué su tono varía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La absorción y dispersión de la luz en el agua determinan el color del mar, que puede cambiar según profundidad y presencia de partículas.
La absorción y dispersión de la luz en el agua determinan el color del mar, que puede cambiar según profundidad y presencia de partículas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMarOceano
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.