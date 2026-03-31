Ciencia

Por qué el ‘ghosting’ duele más que un rechazo: la ciencia explica el impacto emocional que muchos subestiman

Un estudio revela que el ‘ghosting’ causa más dolor que el rechazo directo. La incertidumbre prolonga el sufrimiento emocional, según científicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El 'ghosting' genera más confusión y alarga el malestar emocional. La falta de respuesta impide cerrar el vínculo.
El 'ghosting' genera más confusión y alarga el malestar emocional. La falta de respuesta impide cerrar el vínculo. (Canva stock/Yacobchuk de Getty Images Pro / Charliepix de charliepix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCghostingimpacto emocional
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.