Por qué el ‘ghosting’ duele más que un rechazo: la ciencia explica el impacto emocional que muchos subestiman

El 'ghosting' genera más confusión y alarga el malestar emocional. La falta de respuesta impide cerrar el vínculo.

El ghosting provoca un sufrimiento más prolongado que un rechazo directo. Así lo indicó una investigación de la Universidad de Milán. El estudio señaló que la incertidumbre y la falta de cierre emocional intensifican el malestar.

La investigación se publicó en noviembre en la revista Computers in Human Behavior. Analizó en tiempo real las reacciones psicológicas ante una interrupción repentina de la comunicación.

El silencio genera más confusión emocional

El ghosting consiste en desaparecer sin explicación en medio de una interacción. Este comportamiento es frecuente en entornos digitales. Los investigadores lo definieron como una forma de ostracismo social.

El estudio determinó que esta práctica deja a las personas en un estado de confusión. Ese escenario dificulta procesar lo ocurrido. También impide cerrar el vínculo de forma clara.

Según los hallazgos, el rechazo explícito también genera dolor. Sin embargo, permite entender la situación. Eso facilita una recuperación emocional más rápida.

Un experimento midió reacciones durante varios días

El equipo analizó a 46 participantes. Cada persona interactuó por chat durante seis días con un colaborador del estudio. Las conversaciones abordaron temas definidos previamente.

En el cuarto día se aplicaron tres escenarios. Un grupo recibió ghosting. Otro grupo enfrentó un rechazo directo. El tercer grupo continuó la interacción con normalidad.

Los resultados mostraron que todos los finales generan impacto emocional. No obstante, el ghosting produjo una respuesta negativa más lenta. También más duradera.

La falta de respuesta impide el cierre emocional

La autora Alessia Telari explicó que ambas situaciones afectan necesidades psicológicas básicas. Sin embargo, este fenómeno mantiene a la persona en incertidumbre. Esa condición bloquea el cierre emocional.

El estudio señaló que el silencio prolongado dificulta enfrentar la situación. También complica el procesamiento emocional. Esto extiende el periodo de malestar.

El análisis permitió entender mejor cómo evoluciona el sufrimiento diario tras el ghosting. La evidencia cuestionó la idea de que desaparecer es una forma menos dañina de terminar vínculos breves.

Los investigadores destacaron la importancia de la comunicación clara. Incluso en relaciones cortas. Consideraron que comprender estas reacciones puede mejorar las interacciones en línea.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.