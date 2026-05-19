Ciencia

¿Por qué el 90% de los seres humanos son diestros? Un estudio científico da la respuesta

Un análisis de 41 especies de primates encontró que los humanos desarrollaron una preferencia manual única

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Por Jailine González Gómez
Un estudio comparó 41 especies de primates y halló que el bipedismo y el aumento del tamaño cerebral explican la fuerte preferencia humana por la mano derecha.
Un estudio comparó 41 especies de primates y halló que el bipedismo y el aumento del tamaño cerebral explican la fuerte preferencia humana por la mano derecha. (Canva stock/Valeriia Miller de StopTheSpread/Karola G de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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