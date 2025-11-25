Ciencia

¿Por qué dos faraones terminaron en la misma tumba? Hallazgo en Egipto revive misterio milenario

La tumba de Osorkon II ocultaba un secreto milenario: objetos de otro faraón que podrían reescribir parte de la historia egipcia

Por O Globo / Brasil / GDA
La tumba de Osorkon II contenía figuras del faraón Shoshenq III, revelando prácticas funerarias inusuales durante la dinastía XXII.
La tumba de Osorkon II contenía figuras del faraón Shoshenq III, revelando prácticas funerarias inusuales durante la dinastía XXII. (Ministerio de Turismo y Antiguidades de Egipto/O Globo, GDA)







