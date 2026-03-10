Ciencia

¿Por qué debe cambiar su cepillo de dientes después de un resfriado?

El cabezal de su cepillo puede almacenar gérmenes después de una gripe. Conozca las recomendaciones de los expertos para proteger sus encías y dientes durante una enfermedad

Por Europa Press
Sustituir el cepillo dental es clave para evitar recontaminaciones tras una infección respiratoria. Expertos aconsejan mantener el cepillado y la hidratación constante.
Sustituir el cepillo dental es clave para evitar recontaminaciones tras una infección respiratoria. Expertos aconsejan mantener el cepillado y la hidratación constante. (Canva stock /Karola G de Pexels / Vladimirsukhachev)







notas iaMAVinfecciones respiratoriasproblemas bucalescepillo de dientes
