¿Por qué debe cambiar su cepillo de dientes después de un resfriado?

Sustituir el cepillo dental es clave para evitar recontaminaciones tras una infección respiratoria. Expertos aconsejan mantener el cepillado y la hidratación constante.

Una medida preventiva fundamental para su salud oral es sustituir su cepillo dental una vez que supere un proceso infeccioso. El cabezal del cepillo o del dispositivo eléctrico suele quedar contaminado con microorganismos tras una enfermedad respiratoria. Esta recomendación la brindan la doctora Lorena Trinidad Bueno, del equipo asistencial de Sanitas Dental, y Alfonso Marco, jefe de Urgencias del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.

Los especialistas recomiendan mantener la higiene oral estricta a pesar del malestar físico o el cansancio. Debe cepillar sus dientes al menos dos veces al día con pasta fluorada y no olvidar el uso diario de hilo dental.

La hidratación constante resulta vital para combatir la falta de saliva durante una infección según explicaron los expertos. Ellos señalaron que debe beber agua de forma regular para proteger su boca.

Además, los especialistas aconsejan evitar el consumo de bebidas azucaradas o alcohólicas. Estos productos irritan las mucosas bucales y agravan la sequedad producida por los medicamentos o la fiebre.

Las infecciones respiratorias como la gripe o el covid-19 empeoran los problemas bucales previos según advirtió la doctora Trinidad Bueno. El debilitamiento del sistema inmunitario y la inflamación durante estos procesos afectan la salud de sus encías y prolongan la recuperación.

Durante un episodio viral el organismo concentra sus defensas en combatir el virus y descuida otras áreas. Puede experimentar sequedad bucal, inflamación de encías, aftas o un aumento en la sensibilidad de sus piezas dentales.

La fiebre, la congestión nasal y los medicamentos provocan una disminución de la saliva explicó el doctor Marco. Esta reducción deja su boca vulnerable frente a bacterias y hongos que causan caries o mal aliento.

La respiración por la boca a causa de la nariz tapada incrementa la irritación de las mucosas. Este fenómeno genera alteraciones en el gusto o pequeñas lesiones en la lengua y en la parte interna de sus mejillas.