Ciencia

¿Por qué creemos tener la razón, aunque no la tengamos? Esto dice la ciencia

El estudio muestra cómo las personas asumen que tienen suficiente información para decidir, incluso cuando solo poseen la mitad de los datos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Investigadores descubren que las personas tienden a tomar decisiones basadas en información incompleta, con una confianza sorprendente.
Investigadores descubren que las personas tienden a tomar decisiones basadas en información incompleta, con una confianza sorprendente. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPsicología
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.