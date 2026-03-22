Ciencia

Por qué cenar huevo cocido puede beneficiar su salud y ayudar a controlar el apetito en la noche

Especialistas destacan que el huevo cocido en la noche aporta nutrientes clave y ayuda a mantener la saciedad por más tiempo

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Por El Universal / México / GDA
El huevo cocido en la cena ofrece proteínas, controla el apetito y puede apoyar el peso si se consume con moderación.
El huevo cocido en la cena ofrece proteínas, controla el apetito y puede apoyar el peso si se consume con moderación. (Canva stock/AnnaStudio.co.uk/Wavebreakmedia de Getty Images)







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