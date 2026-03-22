Por qué cenar huevo cocido puede beneficiar su salud y ayudar a controlar el apetito en la noche

El huevo cocido en la cena ofrece proteínas, controla el apetito y puede apoyar el peso si se consume con moderación.

Consumir huevo cocido en la cena surge como una alternativa sencilla, económica y nutritiva. Este alimento aporta proteínas, vitaminas y minerales clave. Expertos en nutrición destacan su impacto en la saciedad y en funciones del organismo durante la noche.

El huevo cocido se prepara con facilidad. Solo requiere hervirlo en agua hasta lograr una textura firme por fuera y suave por dentro. Puede consumirse solo o como complemento en ensaladas u otros platillos ligeros.

¿Qué aporta un huevo cocido en la noche?

La médica Zilpah Sheikh explicó en WebMD que un huevo contiene cerca de 77 calorías, 6 g de proteína y 5 g de grasa. También aporta vitaminas, minerales y carotenoides. Esta combinación lo convierte en un alimento completo para la cena.

Entre sus componentes destacan la luteína y zeaxantina, antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de degeneración macular. Esta condición afecta la visión en adultos mayores.

Además, las proteínas del huevo junto con la vitamina D favorecen el desarrollo óseo. También contribuyen al crecimiento prenatal. La colina presente en este alimento beneficia la función cerebral.

Saciedad y control del peso

La nutricionista Karla Leal indicó en la revista Tua Saúde que el huevo cocido genera sensación de saciedad durante la noche. Este efecto ayuda a controlar el apetito.

El consumo nocturno puede favorecer la pérdida de peso. El huevo no contiene carbohidratos. Por eso se adapta a planes alimenticios específicos. Su perfil nutricional también lo hace útil en dietas balanceadas.

Cantidad recomendada y precauciones

Especialistas recomiendan moderar el consumo. La American Heart Association señaló que hasta 2 huevos pueden ser seguros para la mayoría de personas.

En casos de predisposición al colesterol alto o hipercolesterolemia familiar, se aconseja limitar la ingesta a 1 huevo diario. Esta medida reduce posibles riesgos asociados.

¿Cómo preparar huevos cocidos?

Para una cena ligera, puede combinar el huevo con alimentos ricos en fibra como verduras o galletas integrales.

Ingredientes:

2 huevos

1 chorrito de vinagre

1 pizca de sal

Agua suficiente

Preparación:

Coloque los huevos en una olla sin golpearlos.

Cubra con agua.

Agregue vinagre y sal si estaban refrigerados.

Lleve a ebullición.

Reduzca el fuego y cocine durante 10 minutos.

Enfríe con agua fría.

Pele y sirva.

El huevo cocido se posiciona como una opción práctica para la cena. Su preparación rápida y su valor nutricional lo convierten en un alimento versátil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.