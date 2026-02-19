Ciencia

¿Por qué algunos objetos del sistema solar parecen muñecos de nieve? Estudio revela la causa

Simulaciones por computadora demostraron cómo el colapso gravitacional forma binarios de contacto en el Cinturón de Kuiper

Por Europa Press
Esta imagen fue tomada por la sonda New Horizons de la NASA el 1 de enero de 2019 durante un sobrevuelo del objeto 2014 MU69 del Cinturón de Kuiper, conocido informalmente como Ultima Thule. Es la visión más clara hasta la fecha de este extraordinario y antiguo objeto en los confines del sistema solar, y el primer objeto orbital central (KBO) pequeño jamás explorado por una sonda.
Esta imagen fue tomada por la sonda New Horizons de la NASA el 1 de enero de 2019 durante un sobrevuelo del objeto 2014 MU69 del Cinturón de Kuiper, conocido informalmente como Ultima Thule. Es la visión más clara hasta la fecha de este extraordinario y antiguo objeto en los confines del sistema solar, y el primer objeto orbital central (KBO) pequeño jamás explorado por una sonda. (NASA/Cortesía)







notas iaCinturón de KuiperNASA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

