Ciencia

¿Por qué algunas personas sienten una descarga al tocarlas? La explicación científica detrás del fenómeno

El intercambio de cargas eléctricas acumuladas entre cuerpos genera una sensación breve que suele percibirse como una chispa o pinchazo

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La electricidad estática explica las descargas que algunas personas sienten al tocarse. El clima y ciertos materiales favorecen el fenómeno.
La electricidad estática explica las descargas que algunas personas sienten al tocarse. El clima y ciertos materiales favorecen el fenómeno. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGelectricidad
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.