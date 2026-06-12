¿Por qué algunas personas sienten una descarga al tocarlas? La explicación científica detrás del fenómeno

La electricidad estática explica las descargas que algunas personas sienten al tocarse. El clima y ciertos materiales favorecen el fenómeno.

La sensación de recibir una pequeña descarga al tocar a otra persona tiene una explicación científica relacionada con la electricidad estática. Aunque muchas personas asocian este fenómeno con una conexión especial o con una supuesta transferencia de energía, la realidad está vinculada al comportamiento de los electrones y al intercambio de cargas eléctricas entre cuerpos.

La experiencia suele ocurrir de forma inesperada. Una persona toca a otra y percibe una breve chispa o una sensación similar a un pinchazo. Este fenómeno es común y responde a principios básicos de la física.

¿Qué provoca estas pequeñas descargas?

Todo lo que existe, incluidos los seres humanos, está formado por átomos. Estas estructuras contienen protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa.

En condiciones normales, los átomos mantienen un equilibrio entre protones y electrones. Por esa razón, los cuerpos suelen ser eléctricamente neutros.

Sin embargo, ese equilibrio puede alterarse por el contacto o la fricción entre distintos materiales. Cuando eso ocurre, algunos cuerpos acumulan una carga eléctrica superior a la habitual.

Cómo se produce la descarga eléctrica

Según explicaciones de la International Science Teaching Foundation de Estados Unidos, los electrones son las partículas que se desplazan con mayor facilidad.

Cuando una persona o un objeto acumula un exceso de electrones, adquiere una carga negativa. Esa carga busca estabilizarse cuando entra en contacto con otro cuerpo que posee una carga diferente.

El resultado es una breve descarga conocida como electricidad estática. La energía acumulada se libera de forma repentina y produce una sensación que puede percibirse como una chispa o un pequeño pinchazo.

La Enciclopedia Británica señala que este proceso ocurre con frecuencia cuando dos materiales se frotan entre sí. El fenómeno es más común en superficies aislantes y secas.

Tras la fricción, ambos materiales adquieren cargas opuestas. Posteriormente, esas cargas pueden descargarse cuando entran en contacto con un tercer elemento.

El clima influye en la frecuencia de las descargas

Las condiciones ambientales también tienen un papel importante.

De acuerdo con información publicada por The Times of India, las descargas estáticas son más frecuentes durante el invierno o en ambientes con poca humedad.

La razón es que la baja humedad favorece la acumulación de electrones sobre la piel y otros materiales.

Por el contrario, los ambientes húmedos ayudan a disipar las cargas eléctricas acumuladas. Esto reduce la posibilidad de experimentar descargas al tocar a otra persona o un objeto conductor.

Curiosidades sobre la electricidad estática

Uno de los ejemplos más conocidos de electricidad estática son los rayos que se producen durante las tormentas. Estos fenómenos ocurren por la acumulación y liberación de cargas eléctricas en la atmósfera.

No obstante, las descargas que ocurren en la vida cotidiana entre personas tienen una intensidad muy baja. Por esa razón, no representan un riesgo para la salud.

La ciencia también indica que algunos materiales facilitan la generación de carga eléctrica.

Por ejemplo, frotar seda con vidrio puede generar una carga positiva. En cambio, el contacto entre la piel humana y materiales como el plástico o la goma puede favorecer la acumulación de carga negativa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.