¿Por qué algunas personas no logran doblar la lengua en ‘U’? La genética y la anatomía se combinan para explicarlo

La genética clásica no logró explicar esta habilidad, pero nuevos hallazgos muestran la influencia de múltiples factores físicos y neuromusculares

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigaciones revelan que doblar la lengua depende de varios genes y de la anatomía oral, no de un único rasgo hereditario.
Investigaciones revelan que doblar la lengua depende de varios genes y de la anatomía oral, no de un único rasgo hereditario.







