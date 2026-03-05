Por primera vez en Latinoamérica logran implante de dispositivo para controlar la vejiga

Hospital Ashford realizó el primer implante del dispositivo Altaviva™, una tecnología que busca reducir los síntomas de la vejiga hiperactiva.

El primer implante del dispositivo Altaviva para tratar problemas de control de la vejiga se realizó en el Hospital Ashford, en Puerto Rico. Con este procedimiento, el territorio se convirtió en el primero de América Latina en ofrecer esta tecnología a sus pacientes.

El sistema busca atender la incontinencia urinaria por urgencia (IUU), un síntoma asociado con la vejiga hiperactiva. Este padecimiento provoca una necesidad repentina e intensa de orinar. En muchos casos, la urgencia termina en escapes involuntarios antes de llegar al baño.

El dispositivo cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Su implementación representa una nueva alternativa terapéutica para pacientes que no encuentran alivio con otros tratamientos.

Procedimiento y características del implante

El Altaviva se coloca cerca del tobillo, sobre el nervio tibial. Desde ese punto envía pulsos eléctricos que ayudan a restaurar la comunicación entre la vejiga y el cerebro.

El sistema no utiliza cables y mide aproximadamente la mitad de la longitud de una goma de mascar. El procedimiento tampoco requiere sedación ni radiación.

Entre las características principales del dispositivo destacan:

Activación de la terapia el mismo día del implante .

. Compatibilidad con resonancia magnética desde el primer día .

. Duración de la batería de hasta 15 años.

La tecnología forma parte de la terapia conocida como neuromodulación tibial, un tratamiento utilizado para reducir los síntomas de control de la vejiga.

Producción local en Puerto Rico

El dispositivo se fabrica en Juncos, Puerto Rico. Este hecho generó interés dentro de la comunidad médica y tecnológica del país.

La producción local refuerza el desarrollo de innovación biomédica en el territorio.

Una condición frecuente pero poco discutida

La incontinencia urinaria por urgencia afecta a millones de personas. En Estados Unidos se estima que más de 16 millones de adultos experimentan este síntoma.

La condición provoca que muchas personas eviten actividades cotidianas. También genera preocupación constante por la cercanía de un baño.

En muchos casos, los pacientes no buscan ayuda médica debido a la vergüenza asociada con el problema.

Primer procedimiento en la isla

El primer implante del dispositivo en Puerto Rico lo realizó el doctor Jimmy J. Juliá, subespecialista en uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva.

El especialista explicó en declaraciones escritas que estos padecimientos afectan la vida diaria de los pacientes sin distinguir edad, género o condición de salud.

Según detalló, el acceso a nuevas terapias como Altaviva amplía las opciones para personas que no logran resultados con tratamientos tradicionales.

Recarga y funcionamiento del sistema

El dispositivo requiere recarga una o dos veces al año bajo la configuración estándar. El proceso tarda hasta 30 minutos para pasar de cero a 100% de batería.

Este sistema elimina la necesidad de equipos de carga diaria en el hogar.

La terapia busca reducir los síntomas relacionados con el control de la vejiga mediante estimulación eléctrica dirigida al nervio tibial.

