Ciencia

Por primera vez en Latinoamérica logran implante de dispositivo para controlar la vejiga

Un innovador dispositivo implantado cerca del tobillo envía impulsos eléctricos para mejorar la comunicación entre la vejiga y el cerebro

Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
Hospital Ashford realizó el primer implante del dispositivo Altaviva™, una tecnología que busca reducir los síntomas de la vejiga hiperactiva.
Hospital Ashford realizó el primer implante del dispositivo Altaviva™, una tecnología que busca reducir los síntomas de la vejiga hiperactiva. (El Nuevo Día/GDA)







